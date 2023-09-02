Parçalı Bulutlu 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.09.2023 17:47

Sağlık Bakanı Koca, Mardin Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, Mardin Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi projesinin ilerlemesini yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Koca, inşaattaki incelemelerinin ardından Mardin'in doğasına katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diken ve "Şeyhmus Amca" ismiyle tanınan Şeyhmus Erginoğlu ile Mardin Şehir Hastanesi bahçesinde ağaç dikti.

Şeyhmus Erginoğlu'dan Mardin Şehir Hastanesi çevresini ağaçlandırmasını isteyen Koca, "Buralar sana emanet" dedi.

Ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Koca, sağlık hizmetlerinin daha etkili sunulmasına yönelik çalışanların öneri ve istekleri konusunda istişarelerde bulundu.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Bolu'da pazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:16
İsrail polisi Eritrelilerin protestosuna gerçek mermiyle müdahale etti
17:50
Karabük Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'e katıldı
17:57
İtalya'da 1980'deki Ustica uçak kazasının arkasında Fransız füzesi olduğu öne sürüldü
17:29
Adalet Bakanı Tunç'tan TEKNOFEST'e ziyaret
18:08
Bursa'da orman yangını
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
FOTO FOKUS
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ