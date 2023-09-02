Sağlık Bakanı Koca, Mardin Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi projesinin ilerlemesini yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Koca, inşaattaki incelemelerinin ardından Mardin'in doğasına katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diken ve "Şeyhmus Amca" ismiyle tanınan Şeyhmus Erginoğlu ile Mardin Şehir Hastanesi bahçesinde ağaç dikti.

Şeyhmus Erginoğlu'dan Mardin Şehir Hastanesi çevresini ağaçlandırmasını isteyen Koca, "Buralar sana emanet" dedi.

Ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Koca, sağlık hizmetlerinin daha etkili sunulmasına yönelik çalışanların öneri ve istekleri konusunda istişarelerde bulundu.