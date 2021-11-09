Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Safranbolu'da 714 Mehmetçik kan bağışı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki 714 personel, kan bağışında bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük şubesince Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında, koronavirüs tedbirlerine uyularak kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasına, gönüllülük esasına göre 714 personel destek verdi.
Etiketler: Kan Bağışı
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