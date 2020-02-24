Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, dua sonrası yaptığı konuşmada, pazartesi dualarının güzel bir gelenek olduğunu belirterek, ''Haftanın kazasız, belasız, hayırlı kazançlar getirmesi dileği ile duamızı ettik. Bu vesile ile tüm esnafımıza bereketli bir hafta diliyorum.'' dedi.

Duaya, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Şahin ile sanayi esnafı katıldı.