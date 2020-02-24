Haber Giriş: Kaynak: AA
Safranbolu ilçesinde esnafın dua geleneği
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sanayi esnafı işlerine dua ederek başladı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, dua sonrası yaptığı konuşmada, pazartesi dualarının güzel bir gelenek olduğunu belirterek, ''Haftanın kazasız, belasız, hayırlı kazançlar getirmesi dileği ile duamızı ettik. Bu vesile ile tüm esnafımıza bereketli bir hafta diliyorum.'' dedi.
Duaya, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Şahin ile sanayi esnafı katıldı.
Etiketler: KarabükSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:51
Sıradaki Haber
Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz