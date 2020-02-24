Elazığ'da depremzedelerin yapımı tamamlanan konteyner kente yerleşme süreci devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 806 konteyner kurulması için başlatılan çalışmalar hummalı şekilde yürütülüyor.

Doğukent Mahallesi'nde kurumu tamamlanan 900 konteynerden 500'üne kimi çadırda kalan kimi yakınlarının yanına sığınan depremzedeler peyderpey yerleşiyor.

Konteynerlerde kendileri için bir düzen kurmaya çalışan depremzedeler, eşyaları ile AFAD tarafından kendilerine bırakılan kolilerdeki gıdaları yerleştiriyor, temizlik yapıyor.

Depremzede çocuklar ise konteyner kentte onlar için kurulan parkta oyun oynuyor.

"Hayatımız düzene girdi"

Konteynere yerleşen depremzedelerden 4 çocuk babası Cevahir Çetineli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karşıkaya Mahallesi'ndeki evinin depremde yıkıldığını söyledi.

Eşinin rahatsız olduğunu anlatan Çetineli, devletin kendilerini konteyner kente yerleştirdiğini aktardı.

Çetineli, "Kömürlükte kalıyorduk. Soğuktu, çocuklar uyuyamıyordu. Allah devletimizden razı olsun. Bizi konteyner kente yerleştirdiler. Hayatımız düzene girdi." dedi.

Gülfer Polat, depremde evinin yıkıldığını dile getirerek, konteyner kente yerleşmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kızıyla beraber konteyneri temizleyerek, eşyalarını yerleştireceklerini ifade eden Polat, devlet yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Metin Sancaklı, kayınvalidesinin yerleştirildiği konteynerin temizliği için yardıma geldiğini belirterek, depremin yaşandığı ilk günden bu yana devletin vatandaşlara şefkat elini uzattığını aktardı.

Devletin acılarını paylaştığını anlatan Sancaklı, "Devlet yetkililerimize hep yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Elazığ deprem bölgesi. Devlet ve millet işbirliğiyle altından kalkamayacağımız yük yok. Rabb'im devletimize zeval vermesin. Bugün afetzedelerin başını sokabileceği bir yer varsa bunda devletimizin payı çok büyük." diye konuştu.

72 aile konteynerlerde misafir ediliyor

Konteyner kent sorumlusu Fatih Kömürlü, yaşanan depremden sonra devletin ilk andan bu yana sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların ilk olarak çadır kentte daha sonra yurtlarda misafir edildiğini dile getiren Kömürlü, geçici barınma merkezi olarak konteynerlerin kurulumunun devam ettiğini bildirdi.

Kömürlü, Doğukent Mahallesi'ndeki konteynerlere dün itibarıyla ailelerin yerleşmeye başladığını hatırlatarak, 270 kişiden oluşan 72 ailenin konteynerlere yerleştiğini belirtti.

"Devletimiz burada ailelerimize sıcak bir ev ortamı sunmaya çalıştı. Herkesin kendi anahtarıyla ve kendisine özel yaşam alanının olduğu bir merkez. Allah devletimize zeval vermesin ve milletimize de bu tür acıları bir daha göstermesin." diyen Kömürlü, kalıcı konutlar inşa edilene kadar ailelerin konteyner kentte misafir edileceğini sözlerine ekledi.