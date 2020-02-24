Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu park halindeki araç ikiye bölündü.
Alınan bilgiye göre, E.M. idaresindeki 16 HFC 79 plakalı otomobil, Manyas Caddesi mevkisinde A.Ö'ye ait park halindeki 10 TM 780 plakalı otomobile çarptı.
Kazada E.M. yaralanırken, A.Ö'ye ait otomobil de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.
Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adana hırsızlık operasyonuSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:45
Sıradaki Haber
Adana'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz