Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk vatandaşlarının Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Moskova’ya gelen Türk Hava Yollarına (THY) ait üçüncü ve dördüncü uçağın yolcuları Vnukovo Havalimanında son işlemleri gerçekleştirdi.

