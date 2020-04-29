Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya’daki Türk vatandaşları, tahliye ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerinden dolayı Rusya'dan dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle Türkiye’ye götürülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk vatandaşlarının Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Moskova’ya gelen Türk Hava Yollarına (THY) ait üçüncü ve dördüncü uçağın yolcuları Vnukovo Havalimanında son işlemleri gerçekleştirdi.
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