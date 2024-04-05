Rize'nin Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Ömer Altun göreve başladı

Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.

Osman Haşimoğlu'nun 10 yıldır Çamlıhemşin'e kaliteli hizmetler ettiğini ifade eden Altun, "Osman Haşimoğlu başkanımızın üzerimizde emeği var. Bizde onun gibi koltuktan güç almak için değil, güç katmak için çalışacağız. Çamlıhemşin'e hizmet için çalışacağız. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bu saatten sonra durmak, yatmak yok. Hizmet için çalışacağız." dedi.

Osman Haşimoğlu ise "Ayakları üzerinde duran bir belediye inşa ettik. Çamlıhemşinliler adına gemiyi sağlam limana çıkardık. Gemiyi devralacak olan kardeşimiz Ömer Altun'u kutluyorum. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Göreve geldiğimde 'Teslim ettiğim zaman makam mevki bittiği zaman aynı insan olarak sokağa çıkabilecek miyim? düşüncesi ile hareket ettim. Makamlar gelip geçici. Biz birlikte yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.