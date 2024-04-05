Az Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.04.2024 16:12

Rize'nin Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Ömer Altun göreve başladı

AK Parti'den Rize'nin Çamlıhemşin Belediye Başkanı seçilen Ömer Altun, görevi AK Partili Osman Haşimoğlu'dan devraldı.

Rize'nin Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Ömer Altun göreve başladı

Altun, belediye binasında düzenlenen törende, emeklerinden dolayı Osman Haşimoğlu'na teşekkür etti.

Osman Haşimoğlu'nun 10 yıldır Çamlıhemşin'e kaliteli hizmetler ettiğini ifade eden Altun, "Osman Haşimoğlu başkanımızın üzerimizde emeği var. Bizde onun gibi koltuktan güç almak için değil, güç katmak için çalışacağız. Çamlıhemşin'e hizmet için çalışacağız. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bu saatten sonra durmak, yatmak yok. Hizmet için çalışacağız." dedi.

Osman Haşimoğlu ise "Ayakları üzerinde duran bir belediye inşa ettik. Çamlıhemşinliler adına gemiyi sağlam limana çıkardık. Gemiyi devralacak olan kardeşimiz Ömer Altun'u kutluyorum. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Göreve geldiğimde 'Teslim ettiğim zaman makam mevki bittiği zaman aynı insan olarak sokağa çıkabilecek miyim? düşüncesi ile hareket ettim. Makamlar gelip geçici. Biz birlikte yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Niğde OSB'de yatırım ve istihdam artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü
16:54
Rusya: Donetsk'teki Vodyanoye yerleşim birimini kontrol altına aldık
16:53
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler yenilenecek
16:53
Almanya'nın İsrail'e silah ihracatının durdurulması için yargıya başvuruldu
16:48
Guterres: Sorun Gazze'de sivilleri öldüren hataların yapılmasına izin veren askeri süreç
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Mushafı"nı Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Mushafı" nı Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Mushafı" nı Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın paniği
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ