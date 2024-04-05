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Güncel
AA 05.04.2024 15:54

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İlkadım ve Terme ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 9 fişek ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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