Bitlis merkezdeki tek kadın muhtar

Bitlis'in Gazibey Mahallesi'nde muhtar adayı olan 30 yaşındaki Elif Aydın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 erkek adaya karşı yarışırken, en yakın rakibinden 40 oy fazla alarak kazandı.

Bugünlerde mahalle sakinlerinin tebriklerini kabul eden Aydın, gazetecilere, Gazibey Mahallesi'nin Bitlis'in en eski mahallelerinden biri olduğunu söyledi. Mahallenin hizmet anlamındaki eksiklerini ise şöyle anlattı:

Bu eksiklikleri en kısa sürede yetkililer ile çözmeye çalışacağız. Mahallemizin kadınlarıyla temiz ve yaşanabilir bir mahalle oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bir önceki muhtarımıza bir işim düşmüştü. Birkaç kez gitmeme rağmen ilgilenmedi. Ayrıca muhtarlar derneğine gittim. Burada da sorunumla ilgilenmediklerini görünce eşime muhtar adayı olacağımı söyledim. Sağ olsun o da bana destek verdi.

Bitlis'in Merkez mahallelerindeki tek kadın muhtar

Aydın, Gazibey Mahallesi'nin tarihi evlerini örnek göstererek Bitlis'in kültürel bakımından en özel mahallelerinden biri olduğunu söyledi. Merkezdeki mahalleler arasında tek kadın muhtar olduğunu ifade eden Aydın, erkek muhtarlar arasında kabul gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

Yapılacak çok işimiz var. Sorunları çözmek için buradayız. Kurumlarla işbirliğiyle mahallemize hizmet edeceğiz. Mahallede yardıma muhtaç birçok aile var. Bununla ilgili iş insanları ile mahallede bir vakıf kurarak, kendi aramızda sorunları çözmek istiyoruz. Seçilmem için bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de çalışmalarımla onların bu desteğine karşılık vereceğim.