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Güncel
AA 23.10.2023 09:40

Rize'de zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Rize'de düzenlenen operasyonda 5 kilo 77 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Rize'de zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda bir otomobille uyuşturucu nakli yapıldığını belirledi.

Ekiplerin takibe alarak Salarha Tüneli'nde durdurmaya çalıştığı otomobildeki şüpheliler kaçarak içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen poşetleri yol güzergahındaki dereye attı.

Kovalamacanın ardından araçtaki 2 şüpheli yakalanırken, dere içinde yapılan aramada poşetler ele geçirildi. Poşetlerin yarı sıra araçta ve şahısların üzerinde 4 parça halinde 1 kilo 677 gram, ikamet ve arazilerinde ise 3 parça halinde 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan E.T ve H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Rize Uyuşturucu
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