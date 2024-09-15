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Güncel
AA 15.09.2024 16:33

Rize'de teli kopan ilkel teleferikten çay bahçesine atlayan kadın yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

Rize'de teli kopan ilkel teleferikten çay bahçesine atlayan kadın yaralandı

İlçenin Akmescit köyünde bahçede çalışan Y.B, çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğin sepetine bindikten bir süre sonra teleferiğin sırma teli koptu. Telin koptuğunu fark eden kadın, kurtulmak için kendisini çay bahçesine attı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Y.B, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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