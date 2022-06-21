Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı
[fotoğraf: Getty ]
Rize'de bir otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı.
Rize'de alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 7 ruhsatsız tabanca ile 7 şarjör ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Rize Silah Kaçakçılığı
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