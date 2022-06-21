Rize'de alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 7 ruhsatsız tabanca ile 7 şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.