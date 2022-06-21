Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesine yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesine yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur yağışı etkili oldu.
Sağanak, ilçeye bağlı Aşıkşenlik Mahallesinde doluya dönüştü.
Yağan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.
Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü.
Etiketler: Ardahan
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