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Güncel
AA 30.11.2023 23:36

Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir çocuğu kovalaması ve saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı

Pazar Demokrasi Meydanı'nda okuldan çıktıktan sonra sokakta yürüyen 12 yaşındaki Eyüp Ş'yi, iki sahipsiz köpek kovaladı. Çocuk, peşinden koşan köpeklerden birinin saldırması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Başından yaralanan, ara sokaktan çıkan bir aracın çarpmasından da son anda kurtulan çocuk, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Pazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan köpeklerin çocuğu kovaladığı ve saldırdığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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