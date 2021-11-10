Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.
Aramada, 11 el yapımı ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ele geçirildi, araçtaki O.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Rize
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