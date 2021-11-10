Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan çalıntı araç kaza yapmış halde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da çalıntı kaydıyla aranan hafif ticari araç, kaza yapmış ve bazı parçaları sökülmüş halde bulundu.
Adana'nın Seyhan ilçesinden çalındığı ihbar edilen hafif ticari araç, bugün akşam saatlerinde terk edilmiş olarak bulundu.
Yapılan incelemede, aracın kaza yaptığı ve bazı parçalarının sökülerek çalındığı belirlendi.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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