Adana'nın Seyhan ilçesinden çalındığı ihbar edilen hafif ticari araç, bugün akşam saatlerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Yapılan incelemede, aracın kaza yaptığı ve bazı parçalarının sökülerek çalındığı belirlendi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.