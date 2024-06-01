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Güncel
İHA 01.06.2024 18:00

Rize’de kestiği ağacın altında kalan vatandaş yaralandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir vatandaş kestiği ağacın altında kalarak yaralandı.

Rize’de kestiği ağacın altında kalan vatandaş yaralandı

Olay Çayeli ilçesi Yanıkdağ köyünde bugün yaşandı. Ağaç kesmek için ormanlık alana giden Y.S.'nin kestiği ağaç üzerine devrildi.

Devrilen ağacın altında ayağı sıkışan Y.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralının kurtarılması için çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ağacın altında sıkışan vatandaşı kurtararak ambulansa kadar taşıdı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çayeli Devlet hastanesine kaldırıldı.

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AFAD Rize Ambulans
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