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Güncel
AA 23.01.2024 15:24

Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı

Rize'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı.

Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-22 Ocak tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalarda 51 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şahıslardan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere toplamda 34 şahıs cezaevine teslim edilmiştir. Cezaevine teslim edilen 34 şahıstan 11'i uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma, bulundurma gibi suçlardan, 1'i kasten öldürme suçundan, 4'ü hırsızlık suçlarından aranma kaydı bulunmakta olup ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının devamına yönelik suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

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