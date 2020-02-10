Haber Giriş: Kaynak: AA
Rize'de kar nedeniyle otomobil galerisinin çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Pazar ilçesinde, kar nedeniyle çatısı çöken otomobil galerisindeki 8 araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçenin Hamidiye köyünde, Mustafa ve Resul Kuru'ya ait tek katlı otomobil galerisinin çatısı çöktü.
Bu sırada galeri içerisindeki 8 araç çatı altında kaldı. Araçlarda hasar meydana gelirken çökme anında çatı altında kimsenin bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.
Belediye ve polis ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı.
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