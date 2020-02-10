Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçenin Hamidiye köyünde, Mustafa ve Resul Kuru'ya ait tek katlı otomobil galerisinin çatısı çöktü.

Bu sırada galeri içerisindeki 8 araç çatı altında kaldı. Araçlarda hasar meydana gelirken çökme anında çatı altında kimsenin bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.

Belediye ve polis ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı.