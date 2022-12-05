Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi adına yapılan çalışmalar çerçevesinde K.Y. ve D.K. isimli iki kişiye ait işyeri ve ikametlerde arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından ise K.Y. ve D.K. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.