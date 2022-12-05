Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı sonbahar mevsimi çalışmaları kapsamında periyodik temizlik işleri sürüyor.

Büyükşehir ekipleri, kentin farklı noktalarında sonbaharda dökülen yaprakların şehir merkezindeki temizliğini yapıyor.

Ekipler, toplanan yaprakları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Katı Atık Kompost Tesisleri'nde gübreye dönüştürüyor.

Elde edilen gübre, yine belediyeye ait park ve bahçelerde kompost gübre olarak değerlendirilerek doğaya kazandırılıyor.