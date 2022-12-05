Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Kayseri'de başı pres makinesine sıkıştığı öne sürülen işçi yaşamını yitirdi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'deki iş yerinin dökümhanesinde çalışan A.Ş.'nin başı bir anda pres makinesine sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Kayseri İş Kazaları
Son Haberler
- 17:47
- 17:17
- 17:51
- 17:13
- 17:05
Sıradaki Haber
'Koop Bakkal' uygulaması Tokat’ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz