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Güncel
AA 23.09.2023 17:44

Rize'de hamsi bereketi

Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanırken, sezon başında 150 liradan tezgaha giren hamsinin fiyatı 35 liraya kadar geriledi.

Rize'de hamsi bereketi

Denizlerde 1 Eylül’de sona eren av yasağı sonrası balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu.

Sezon açılışı yapan balıkçıları ağlarına bu sene bol miktarda hamsi, istavrit, mezgit ve az miktarda sargan takılırken, geçen sezon bol olan palamuta rastlanmadı.

Hamsi ve istavriti bol miktarda avlayan balıkçılar tezgahları doldurdu. Hamsinin bol olması fiyatlara yansırken, hafta boyunca kilosu 150 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı bugün 35 liraya kadar düştü.

"Bugün hamsi günü"

Balıkçı Murat Kurt, hamsinin kendi bölgesinde daha ucuz olduğunu söyleyerek, “Buranın yerli hamsisidir. Öz pazar hamsisi. Bugün hamsi günü, kilosu 35 lira. Vatandaş bugün hamsi yiyecek. Hamsi bol olduğu için fiyatı ucuzluyor. Av az olduğumu fiyat çıkıyor. Rize’de yerli hamsi kilosu 35 lira. Tutulan balık kendi bölgesinde dağıldığında ucuza oluyor” diye konuştu.

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