İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmada kent merkezindeki bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, 173 uyarıcı madde özelliğine sahip hap, uyuşturucu içiminde kullanılan madde, 19,34 gram sentetik uyuşturucu, 6 kurusıkı tabanca, 2 bilye atar tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 2 kelepçe, 1 bıçak, 3 pala, 5 kılıç, 2 balta, 1 döner bıçağı, 1 orak ile çeşitli çaplarda 94 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.