Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi

Vali İhsan Selim Baydaş, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törende, Emniyet Teşkilatında yeni araçlarla daha güçlü ve hızlı bir şekilde hareket edileceğini söyledi.

Envanterde bulunan belli yaşın üzerindeki araçların elden çıkarılacağını belirten Baydaş, "Envantere giren bu araçlarla hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeden yürüteceğiz. Hayırseverlerimizin eliyle bu araçlar envantere katıldı." dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ise tahsis edilen 109 araçtan 51'inin tesliminin yapıldığını ifade etti.

Huzur ve güven şehri, yeşilin başkenti Rize'de polisin daha görünür olacağını vurgulayan Türesin, "Emniyet hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çözümler üretme çabası içerisindeyiz. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin milletimize hizmet etmeyi ilke edinen teşkilatımız asayişten trafiğe, uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar suç ve suçlularla mücadele etmeye kararlıdır." diye konuştu.

Türesin, Rize'ye kazandırılan araçların güçlerine güç katacağını dile getirerek, "Kapasite ve kabiliyetimizi artırarak daha güçlü ve görünür şekilde devletimizin vizyonu ile şekillenen Türkiye Yüzyılı'na, huzurun yüzyılı olarak da katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende, yeni araçlarla konvoy oluşturuldu.