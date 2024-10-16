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Güncel
AA 16.10.2024 21:16

Batman'da "5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

Batman’da bu yıl beşincisi düzenlenen "Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını açtı.

Batman'da "5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

Batman Valiliği koordinasyonunda kamu kurumları ve odaların işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde açılan fuarda, tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet yürüten firmalar kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi.

Vali Ekrem Canalp, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Batman'da "5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

Bir kentte Gıda İhtisas OSB olmadığı zaman, o kentin sadece ham madde üreticisi olacağını belirten Canalp, “Ama bunu nihai ürün haline getirdiğiniz zaman sadece ham madde üreticisi değil, aynı zamanda zenginliği ve refahı o kente taşımış oluyorsunuz. Bizler de bu düsturla iki yıl önce bismillah dedik, yolla çıktık. İnşallah önümüzdeki hafta Oymataş Gıda İhtisas OSB’nin yatırımlar için parsel tahsislerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın internet sitesinde yatırımcılarımıza açacağız.” dedi.

Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi, Vali Canalp, stantları ziyaret etti.

Fuarın açılışına Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kamu kurum yöneticileri, siyasi partilerin il başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ETİKETLER
Batman Tarım Üretimi Hayvancılık Gıda OSB
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