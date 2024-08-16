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Güncel
İHA 16.08.2024 17:36

Rize Belediyesi’nden dilenci operasyonu

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda yapılan denetimler neticesinde şehirde dilencilik yapan şahıslar tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Rize Belediyesi’nden dilenci operasyonu

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimlerde aralarında çocuklarında bulunduğu şahısların dilencilik yaptığı tespit edildi. Toplanan dilenciler haklarında yasal işlem başlatılırken Rize Belediyesi’nden vatandaşlarında dilencilere karşı duygu istismarına sebebiyet vermemeleri noktasında uyarı yapıldı.

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çocukları kullanarak vatandaşlara duygu sömürüsünde bulunmak suretiyle dilencilik yapan şahıslar ve çocuklar, yasal işlemlerin yapılmasının ardından hem emniyet müdürlüğüne hem de aile sosyal hizmetler il müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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