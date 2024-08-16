Artvin'de dağ kekiği toplayan aile dağda mahsur kaldı

Olay, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Yaşarköy köyünde meydana geldi. Aynı aileden 4 kişi, dağ kekiği toplamak amacıyla araziye çıktı.



Havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybeden vatandaşlar, yoldan yaklaşık 40 metre yüksekteki bir kaya üzerinde mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil Sağlık ve Şavşat Arama Kurtarma Ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kaya üzerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için kayaya tırmanış yaparak halatlarla güvenlik hattı kurdu.



Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından aile güvenli alana indirilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen şahıslar, tedbir amaçlı ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışmalarına katılan Şavşat Arama Kurtarma Derneği Başkanı Berkay Özcan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “İhbar geldikten hemen sonra 6 üyemizle birlikte yola çıktık. Jandarma ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüp, mahsur kalan vatandaşlarımızı sağ salim bulundukları yerden indirdik. Yaklaşık bir saat süren çalışmamız başarıyla tamamlandı” dedi.