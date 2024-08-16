Elazığ'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğünce 13 Ağustos'ta düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda yakalanan, aralarında elebaşı Ahmet Gülbasan ile organize suç örgütü üyelerinin bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin "yağma", "silahlı tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak", "suç üstlenme" ve "azmettirme" suçlarını işledikleri, anlaşmazlık çıkan şahıslar arasında arabuluculuk yaptıkları ve anlaşmazlıkları baskı, cebir ve tehdit yoluyla kendi belirledikleri usul ve yöntem ile çözüme kavuşturduklarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, operasyonda ruhsatsız 11 tabanca ve pompalı tüfek ile çok sayıda fişek, bir miktar esrar ve sentetik ecza maddesi ele geçirildiği belirtildi.