Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize-Artvin Havalimanında sefer sayıları artıyor
Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanında sefer sayıları artıyor.
14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı, bu zamana kadar yoğun talep almasına rağmen İstanbul ve Ankara’ya konulan sınırlı sefer sayıları tartışma konusu oluyordu.
Açılışın üzerinden geçen yaklaşık 4 ayın ardından Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu.
Ankara-Rize arası karşılıklı uçuşların 30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer şeklinde olacağı öğrenildi.
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