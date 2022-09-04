14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı, bu zamana kadar yoğun talep almasına rağmen İstanbul ve Ankara’ya konulan sınırlı sefer sayıları tartışma konusu oluyordu.

Açılışın üzerinden geçen yaklaşık 4 ayın ardından Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu.

Ankara-Rize arası karşılıklı uçuşların 30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer şeklinde olacağı öğrenildi.