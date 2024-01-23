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Güncel
İHA 23.01.2024 10:43

Rektör Savaş final haftasında öğrenci evini ziyaret etti

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, final haftasında öğrencilere destek olmak amacıyla öğrenci evini ziyaret etti.

Rektör Savaş final haftasında öğrenci evini ziyaret etti

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri Yüksel Sarıkaya, Tuğba Yılmaz, Tuba Durukan ve Nevruz Zuhal Benli ile bir araya gelen Prof. Dr. Savaş, öğrencimizle sohbet ederek sınav sürecinde neler yaptıklarını dinledi ve tavsiyelerde bulundu.

Öğrenci odaklı bir yaklaşım

Öğrencilerin görüş ve taleplerini dinleyen Rektör Savaş, bu tür etkinliklerin, öğrencilerle doğrudan iletişim kurarak onların beklentilerini ve taleplerini anlama konusunda önemli bir rol oynadığına dikkati çekti. Öğrencilerin olumlu geri dönüşleriyle karşılaşan Rektör Savaş, öğrencilerle geçirilen zamanın, üniversite yönetimi için değerli bir bilgi kaynağı olduğunu ve öğrenci odaklı politikaların geliştirilmesine katkı sağladığının altını çizdi.

Öğrenciler, bu anlamlı ziyaretten dolayı ve üniversite yönetimi ile daha sıkı bir bağ kurma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade ederek Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’a teşekkür ettiler. Ziyaret sonunda Rektör Savaş, Uşak Üniversitesinin öğrenci merkezli politikalarını sürdürme kararlılığını bir kez daha vurgulayarak ‘‘Hep birlikte çok çalışarak, daha iyiye, daha güzele ulaşacağız. Bir kez daha final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum’’ dedi.

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