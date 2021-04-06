Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ramazan pidesi ne kadar 2021? İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu...
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan 13 Nisan’da başlıyor. Fırıncılar Ramazan için hazırlanıyor. Peki Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? 2021 yılı için İstanbul’da pide fiyatları belli oldu. Ramazan pidesi fiyatları 2021...
İstanbul'da pide fiyatları belli oldu. Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan ramazan pidesi için fiyatlar belirlendi.
Ramazan pidesi ne kadar 2021?
İstanbul'da 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak.
Ramazan Bayramı ne zaman?
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
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