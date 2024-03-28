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Güncel
İHA 28.03.2024 09:55

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: Kilis Katmeri

Kilis’te tatlıların imparatoru olarak bilinen ve yaklaşık 150 yıldır tüketilen Kilis katmeri, on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: Kilis Katmeri
[Fotograf: İHA]

Suriye’ye sınır kent olan Kilis’te, Kilis katmeri Ramazan ayının en çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor. Tescilli Kilis katmeri, ince hamur, tereyağı, pudra şekeri, tarçın, bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuyor.

Hafif tatlı çeşidinin arasında yer alan Kilis katmerinin porsiyon fiyatı 80 TL’den satışa sunuluyor.

‘‘Bu lezzeti hiçbir yerde göremiyorum’’

50 yıldır Gaziantep’te yaşadığını ve Kilis yöresel lezzetlerini çok özlediğini söyleyen Yusuf Kartoğlan, ‘‘Memleketim Kilis ama ticaretle uğraştığım için 50 yıldır Gaziantep’te yaşıyorum. Sadece katmer yemek için her ay en az üç defa Kilis’e geliyorum. Bu lezzeti Gaziantep dahil hiçbir yerde bulamadım’’ diyor.

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