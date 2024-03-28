Gaziantep'te küçük çocuklar "tekne orucu" tutup camide iftar yaptı

İlçe Müftülüğü'nce, küçük yaştaki çocukları oruç tutmaya alıştırmak için Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneklerinden tekne orucunu yaşatmak için organizasyon düzenlendi.

Bu amaçla 4-6 yaş grubundaki 235 öğrenci sahura kalkarak tekne orucuna niyetlendi. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen iftar programında öğle ezanıyla tekne oruçlarını açan öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, geleneğin yaşatılmasının önemini vurgulayarak, programı hazırlayanlara teşekkür etti.