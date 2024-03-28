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Güncel
AA 28.03.2024 09:51

Gaziantep'te küçük çocuklar "tekne orucu" tutup camide iftar yaptı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü'nün Kur'an kursuna katılan 4-6 yaş grubundaki 235 öğrenci, "tekne orucu" tutup camide öğle ezanıyla iftar yaptı.

Gaziantep'te küçük çocuklar "tekne orucu" tutup camide iftar yaptı
[Fotoğraf: AA(Arşiv)]

İlçe Müftülüğü'nce, küçük yaştaki çocukları oruç tutmaya alıştırmak için Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneklerinden tekne orucunu yaşatmak için organizasyon düzenlendi.

Bu amaçla 4-6 yaş grubundaki 235 öğrenci sahura kalkarak tekne orucuna niyetlendi. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen iftar programında öğle ezanıyla tekne oruçlarını açan öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, geleneğin yaşatılmasının önemini vurgulayarak, programı hazırlayanlara teşekkür etti.

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