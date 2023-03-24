700 yıllık geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti.



Esnaf duası, Ramazan ayının ilk cuma namazı öncesi verilen selanın ardından yapıldı. Duada Ramazan ayının önemi ve dinimizdeki yeri anlatıldı.