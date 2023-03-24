Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 17:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 2 gözaltı
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kilis
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