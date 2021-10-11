Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın yarın Moskova'da bir araya gelecekleri belirtildi.

Görüşmede, Karabağ'a ilişkin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 bildirilerinin hayata geçirilmesine dair sürecin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve ekonomik bağların kurulması için atılacak adımların da değerlendirilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Putin ve Paşinyan'ın yarınki görüşmede ikili ilişkileri de istişare edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Avrasya bölgesindeki birlikler nezdinde entegrasyon süreçlerinin de değerlendirileceği bildirildi.