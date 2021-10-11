İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki bir ikamet ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 bin 600 bandrolsüz makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 93 paket bir kilogramlık bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili bir kişi gözaltına alındı.