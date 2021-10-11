Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.B, M.E. ve E.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 7 aparat ile 1,8 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İlçede devriye görevi yapan ekipler, M.E'nin üst aramasında 2,4 gram metamfetamin buldu. M.E. de gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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