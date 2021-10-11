Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.B, M.E. ve E.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 7 aparat ile 1,8 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede devriye görevi yapan ekipler, M.E'nin üst aramasında 2,4 gram metamfetamin buldu. M.E. de gözaltına alındı.