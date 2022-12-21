Psikoloji camiasının değerli isimlerinden Prof. Dr. Nail Şahin İzmir'de hayatını kaybetti. Türk Psikologlar Derneği’nin 1999 yılından bu yana Onursal Başkanlığını yürüten, psikolog ve akademisyen Prof.Dr. Nesrin Hisli Şahin ile evli ve 74 yaşındaki Şahin'in cenazesi, yarın İzmir'de toprağa verilecek.

1994-1998 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği’nin başkanlığını yapan Prof. Şahin, çocuk ruhsal gelişimi ve eğitimi için büyük önem taşıyan “Susam Sokağı” adlı televizyon programının gerçekleştirilmesi,1999 Marmara depreminde psikologların gönüllü hizmet vermek üzere bölgeye en erken ulaşan uzmanlar grubu olmasının sağlanması gibi değerli katkılarıyla tanınmaktaydı.

Çocuk gelişimi konusunda yol gösterici olmuştu

TRT ekranlarında yayınlanan, 90'lı yılların efsane programı Susam Sokağı programı, bir döneme damga vurmuş, çocuk gelişimi konusunda yol gösterici olmuştu.

TÜBA Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü

Nail Şahin, bilimsel çalışmalarının yanında Psikoloji Biliminin kurumsallaşması yolundaki yoğun çabaları, Türk Psikologlar Derneği’nin kurulma ve gelişmesinde yaptığı önderlik ve toplumuna yaptığı katkılar nedeniyle 2007 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.

1948 yılında Eskişehir’de doğan Nail Şahin, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Fulbright bursu ile gittiği A.B.D. Denver Üniversitesi’nden 1973 yılında yüksek lisans, 1975 yılında doktora derecesini alarak, 1981 yılında Doçent ve 1992 yılında ise Profesör oldu.