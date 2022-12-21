Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otel deposuna kaçak içki operasyonu
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Kaçak İçki
Son Haberler
- 19:05
- 18:54
- 18:34
- 18:40
- 18:03
Sıradaki Haber
AB Konseyi Başkanı Michel: Yolsuzluk soruşturması güvenilirliğimize zarar veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz