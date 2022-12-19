Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre, savaşın ilk 3 ayında Ukrayna'ya Polonya tarafından yapılan yardım 8 milyar zlotiye ulaştı.

Savaşın başlangıcından bu yana Kiev'e Varşova'dan yapılan yardımın tutarı 40 milyar zloti olarak hesaplandı ve bunun 15,9 milyarlık kısmı hükümet tarafından sağlandı.

Toplam yardım içinde askeri yardım miktarının 1,8 milyar euro olduğu belirtilen haberde, "Polonyalıların yüzde 77'sinin mültecilere az ya da çok yardımda bulunduğu tahmin ediliyor. Yüzde 7 kadarı da onları kendi evlerine kabul etti." ifadelerini kullanıldı.

Polonya'ya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana 8,5 milyon Ukraynalı mülteci giriş yaparken, bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine sığındı.

Polonya topraklarında halihazırda yaklaşık 1,7 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.