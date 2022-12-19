Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, son günlerde etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Elbistan’da etkisini gösteren sisli hava, kent merkezine güneş ışınlarının ulaşmasını engellerken, yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.
Şardağı ve Sevdilli Mahallesi’nin yüksek noktalarından şehri kuşbakışı izleyen vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti. Cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.
Yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı kenti ve ovayı tamamen kaplayan sis denizi, görsel şölen sundu.
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