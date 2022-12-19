Aile Okulu Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 28 Mart 2022'de başlatılmıştı.

Aile Okulu Projesi ile aile değerleri ve aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığının önlenmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin, gençlerin ve çocukların desteklenmesi amaçlanıyor.

Burdur ‘da da Halk eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile 352 kişiye Aile Okulu Projesi Eğitici Eğitimleri verildi.

Eğitici eğitimini tamamlayan eğitmenler tarafından, hem Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri binalarında hem de okul binalarında 126 kurs açılarak, 4796 öğrenci velisine `sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite` başta olmak üzere 8 ana konuda 44 saatlik eğitimler veriliyor.