Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da yoğun sis etkili oldu
Isparta'da şehir merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Kentte 2 gündür etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle şehir merkezi güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
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