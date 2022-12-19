Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih ediliyor.

Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı'na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.

Dağcıların yanındaki 2 Kangal köpeği, onlara doğru gelen bozayıyı uzaklaştırdı.

Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.