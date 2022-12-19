Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dağcıları, ayı saldırısından Kangal köpekleri kurtardı
[Fotograf: DHA]
Tunceli’de karla kaplı Meydan Dağı’na tırmanış yapan dağcıları, karşılarına çıkan bozayıdan, iki Kangal köpeği kurtardı. Ayının köpeklerden kaçma anı, dağcılar tarafından görüntülendi.
Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih ediliyor.
Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı'na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.
Dağcıların yanındaki 2 Kangal köpeği, onlara doğru gelen bozayıyı uzaklaştırdı.
Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.
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