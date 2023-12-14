Polislere teleskopik cop eğitimi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Eğitim Şube Müdürlüğümüzce Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan sahada suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin arttırılması amacıyla Eylül-Kasım 2023 dönemleri kapsayan 10 dönem halinde toplam 362 personelimize teleskopik cop temel eğitim kursu düzenlenmiştir.” denildi.



Emniyette özellikle sahada çalışan polis ve bekçilere önce teorik olarak verilen eğitim daha sonra uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı, gösterildi.