Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da narkotik ekiplerinin geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 522 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Geçen yıl 321 olaya müdahale eden Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı 522 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bu kişilerden 443'ü işlemlerin ardından serbest kalırken, 35 zanlı tutuklandı, 44 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 14 adet tüfek, 22 adet tabanca ve 641 adet fişek ele geçirildi.
Etiketler: Çorum Narkotik Uyuşturucu
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