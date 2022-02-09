Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de jandarmadan okul servisi denetimi
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi, sürücüler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak maksadıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirdi.
Okul servis araçları, kontrol noktasında tek tek durdurularak sürücüsünün trafikteki davranışları denetlenirken, trafik kuralları hakkında bilgilendirme de yapıldı.
Denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Bingöl Denetim Servis Aracı
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