Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda kaçak yollarla giren 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.
Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kilis
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