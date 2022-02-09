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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

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